Uma operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (30) fiscalizou estabelecimentos que atuam com compra, venda e desmontagem de veículos em Bauru. A ação, denominada “Operação Desmanche”, resultou na interdição de dois locais por irregularidades.

A iniciativa foi conduzida pelo 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O objetivo foi combater a comercialização de peças automotivas de origem ilegal e verificar o cumprimento das normas administrativas do setor.

Ao todo, três estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação. As equipes abordaram três pessoas e vistoriaram 68 veículos já desmontados. Segundo o balanço divulgado, dois dos locais inspecionados foram interditados pelo Detran-SP por não possuírem credenciamento para realizar esse tipo de atividade.