Uma operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (30) fiscalizou estabelecimentos que atuam com compra, venda e desmontagem de veículos em Bauru. A ação, denominada “Operação Desmanche”, resultou na interdição de dois locais por irregularidades.
A iniciativa foi conduzida pelo 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O objetivo foi combater a comercialização de peças automotivas de origem ilegal e verificar o cumprimento das normas administrativas do setor.
Ao todo, três estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação. As equipes abordaram três pessoas e vistoriaram 68 veículos já desmontados. Segundo o balanço divulgado, dois dos locais inspecionados foram interditados pelo Detran-SP por não possuírem credenciamento para realizar esse tipo de atividade.
De acordo com o major Norberto, subcomandante interino do batalhão, ações como essa são essenciais para reduzir crimes relacionados ao setor. “O principal objetivo é localizar peças de procedência ilegal e outras irregularidades, contribuindo para a diminuição de furtos e roubos de veículos, além da receptação de materiais ilícitos”, informa.
A Polícia Militar informou que operações semelhantes devem continuar sendo realizadas na região como forma de reforçar o combate a crimes envolvendo veículos e peças automotivas.