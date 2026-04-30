01 de maio de 2026
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EM UBIRAJARA

Morre homem que atirou no rosto do irmão enquanto ele dormia

Por Priscila Medeiros e Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Antonio atirou contra a própria cabeça durante negociação com a polícia, após balear o irmão
Antonio atirou contra a própria cabeça durante negociação com a polícia, após balear o irmão

Ubirajara - O homem que atirou no rosto do irmão enquanto ele dormia, na madrugada de segunda-feira (27), e depois contra a própria cabeça, em Ubirajara (83 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu nesta quarta-feira (29), no Hospital das Clínicas (HC) de Marília, após dois dias internado em estado gravíssimo.

Conforme o JCNET divulgou, Antônio Marcos Gomes France, de 35 anos, visitava a mãe em Ubirajara quando atirou no rosto do irmão, de 43 anos, enquanto este dormia. Os dois foram encaminhados para o Hospital das Clínicas (HC) de Marília.

De acordo com o registro policial, a mãe dos envolvidos contou que o filho mais novo mora em Iacanga e veio lhe visitar. Por volta das 2h40, segundo ela, quando já dormia, ouviu barulho de disparo e gritos do filho mais velho pedindo socorro. Na sequência, viu que o suspeito estava com uma arma na mão.

Conforme a versão da mulher, ele ameaçou atirar nela se a polícia fosse chamada e matar os policiais. Com a chegada da Polícia Militar (PM), o homem recusou-se a se entregar, passou a discutir com os agentes e equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Com ele, além da arma de fogo, foram apreendidas munições de calibres 22 e 38. Antônio foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu internado sob escolta policial até esta quarta, quando não resistiu. O corpo dele foi sepultado na tarde desta quinta-feira (30), no Cemitério de Ubirajara.

Segundo informações do Blog do Jader Santos, o irmão de Antônio, de 43 anos, já teve alta e se recupera em casa. As motivações e as circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil de Ubirajara.

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