Ubirajara - O homem que atirou no rosto do irmão enquanto ele dormia, na madrugada de segunda-feira (27), e depois contra a própria cabeça, em Ubirajara (83 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu nesta quarta-feira (29), no Hospital das Clínicas (HC) de Marília, após dois dias internado em estado gravíssimo.

Conforme o JCNET divulgou, Antônio Marcos Gomes France, de 35 anos, visitava a mãe em Ubirajara quando atirou no rosto do irmão, de 43 anos, enquanto este dormia. Os dois foram encaminhados para o Hospital das Clínicas (HC) de Marília.

De acordo com o registro policial, a mãe dos envolvidos contou que o filho mais novo mora em Iacanga e veio lhe visitar. Por volta das 2h40, segundo ela, quando já dormia, ouviu barulho de disparo e gritos do filho mais velho pedindo socorro. Na sequência, viu que o suspeito estava com uma arma na mão.