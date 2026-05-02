O couro cabeludo é a base da saúde dos fios - literalmente é onde tudo começa. Ele funciona como "solo" para o cabelo: quando está equilibrado, os fios crescem mais fortes, brilhantes e resistentes. Assim como o solo do plantio, precisa de vitaminas e boa irrigação para que o cabelo cresça forte e bonito.
Assim, ele concentra alguns pontos-chave na estrutura dos fios:
Circulação sanguínea: uma boa circulação leva nutrientes essenciais aos folículos capilares, favorecendo o crescimento saudável.
Produção de oleosidade: o couro cabeludo produz sebo natural, que hidrata e protege os fios. Em equilíbrio, deixa o cabelo macio e com brilho; em excesso ou falta, provoca oleosidade excessiva ou ressecamento.
Saúde da pele: problemas como caspa ou irritação podem enfraquecer os fios e prejudicar a aparência geral do cabelo.
Dito isso, precisamos entender como cuidar bem do couro cabeludo em cada um desses aspectos. Vamos lá?
Circulação sanguínea em dia
A circulação do couro cabeludo pode ser estimulada com hábitos simples: massagens regulares com as pontas dos dedos, por alguns minutos ao dia (nunca use as unhas), prática de exercícios físicos — como caminhada ou yoga — e uma alimentação rica em nutrientes importantes, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B.
É bom evitar água muito quente ao lavar o cabelo: o calor excessivo pode prejudicar a microcirculação local.
Entre outras questões que comprometem a boa circulação da área, podemos falar do estresse crônico, sedentarismo, o tabagismo — esses três afetam a saúde de forma geral e, no couro cabeludo, favorecem a inflamação local e reduzem a oxigenação dos fios. Tem ainda o acúmulo de resíduos no couro cabeludo (como produtos em excesso ou falta de lavagem), que podem comprometer o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos folículos.
Manter o couro cabeludo limpo, controlar o estresse e adotar um estilo de vida mais ativo são atitudes simples que fazem diferença direta na saúde e aparência dos fios.
Produção de oleosidade na medida
A oleosidade do couro cabeludo depende do equilíbrio da produção de sebo: para cuidar bem, é importante lavar na frequência adequada ao seu tipo de cabelo (nem demais, nem de menos), usar shampoos suaves ou específicos para controle de oleosidade e evitar aplicar condicionador ou cremes na raiz. Uma rotina equilibrada também ajuda, já que fatores hormonais e até a alimentação influenciam essa produção.
Quanto aos erros que podemos cometer, estão o excesso de lavagens agressivas (que faz o couro cabeludo produzir ainda mais óleo como compensação), o uso de produtos pesados na raiz, o calor excessivo de secador ou chapinha e o estresse. O ideal é buscar equilíbrio: limpar sem agredir, escolher produtos leves e gerenciar as emoções.
Saúde da pele do couro cabeludo
A saúde da pele do couro cabeludo vai além da oleosidade e envolve equilíbrio da microbiota, integridade da barreira cutânea e ausência de inflamação. Para cuidar bem, além do que já trouxemos antes, é preciso prestar atenção aos sinais: eventualmente pode ser preciso usar ativos calmantes ou antifúngicos — ainda mais em casos como dermatite seborreica ou caspa.
Além do mais, tente evitar irritações, como o ato de coçar, químicas agressivas sem o devido cuidado, calor excessivo, desequilíbrio da microbiota e até fatores externos como poluição demais.
Tudo isso causa inflamação, sensibilidade e descamação, afetando diretamente a qualidade dos fios. O ideal é adotar uma rotina suave e consistente, observando sinais de desconforto e ajustando os cuidados antes que o problema evolua.
Não se esqueça: ao perceber sinais como irritação persistente, coceira intensa ou queda de cabelo acima do normal, busque avaliação de um médico. O dermatologista identifica a causa do problema e indica tratamentos adequados, incluindo medicamentos e procedimentos direcionados, ajudando a restaurar a saúde do couro cabeludo e, consequentemente, melhorar a qualidade dos fios.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027