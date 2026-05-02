O couro cabeludo é a base da saúde dos fios - literalmente é onde tudo começa. Ele funciona como "solo" para o cabelo: quando está equilibrado, os fios crescem mais fortes, brilhantes e resistentes. Assim como o solo do plantio, precisa de vitaminas e boa irrigação para que o cabelo cresça forte e bonito.

Assim, ele concentra alguns pontos-chave na estrutura dos fios:

Circulação sanguínea: uma boa circulação leva nutrientes essenciais aos folículos capilares, favorecendo o crescimento saudável.