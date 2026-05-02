02 de maio de 2026
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ORGANIZAÇÃO

Cansaço também desorganiza


| Tempo de leitura: 1 min
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Nem sempre a desorganização vem da falta de tempo.

Muitas vezes, ela vem do cansaço.

Dias longos, rotina puxada, excesso de responsabilidades… tudo isso impacta diretamente na forma como cuidamos da casa. E não porque não sabemos o que fazer, mas porque simplesmente não temos energia para fazer.

E esse é um ponto importante -

e pouco falado.

Existe uma tendência em associar organização à disciplina, constância, rotina bem executada. Mas, na prática, a vida real não funciona assim o tempo todo.

Tem dias em que o corpo não acompanha.

Tem fases em que o ritmo muda.

E quando isso acontece, a casa sente.

Pequenas coisas começam a acumular, tarefas são adiadas, e o que antes era simples passa a parecer pesado demais.

Mas aqui entra um ajuste essencial: organização também precisa ser gentil.

Criar sistemas que funcionem apenas nos dias bons não sustenta uma casa. É preciso pensar naqueles dias em que tudo está mais difícil - e ainda assim, o mínimo precisa acontecer.

Por isso, simplificar é fundamental.

Reduzir etapas, facilitar acessos, deixar o essencial sempre pronto. Ter uma base organizada que permita "manter o básico" já faz toda a diferença.

Porque manter o básico, nesses momentos, já é suficiente.

A casa não precisa estar perfeita - ela precisa continuar funcionando.

E entender isso tira um peso enorme.

Organizar não é sobre dar conta de tudo todos os dias.

É sobre criar um ambiente que te apoie, inclusive quando você não está no seu melhor.

Porque no fim, a casa também cuida da gente.

Abençoada semana

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