Para quem está com o orçamento no vermelho, a queda de 0,25 ponto percentual é um sinal de esperança, embora o alívio imediato no bolso seja pequeno. O custo do rotativo do cartão e do cheque especial tende a cair na margem, mas as taxas seguem elevadas. É o momento ideal para o devedor tentar renegociar contratos antigos com o banco. Com a Selic em 14,50%, novas linhas de crédito pessoal podem surgir com condições ligeiramente melhores. O foco deve ser trocar dívidas caras por opções mais baratas para estancar a perda de renda.

Como ficam as aplicações financeiras

Quem tem sobra de dinheiro e foca em aplicações de renda fixa, como o Tesouro Selic, sentirá uma redução direta no ganho mensal. Com a taxa em 14,50%, o rendimento nominal diminui, e o investidor precisa descontar a inflação para entender seu ganho real. Embora o Brasil continue pagando juros altos frente ao mundo, o prêmio pela "inatividade" começa a encolher. Esse investidor precisará aceitar mais risco se quiser manter o mesmo padrão de valorização. A liquidez imediata continua segura, mas o retorno já não é mais o mesmo de quando a taxa beirava os 15% ao ano.