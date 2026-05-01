Pressionado pela tabela e com a sua classificação ameaçada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste volta a campo neste sábado (2), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, para um duelo inédito em sua história, diante do Maricá, equipe do Estado do Rio de Janeiro que disputa a Segunda Divisão do Carioca. A novidade no elenco noroestino é o retorno do atacante Pedro Felipe, que estava lesionado e deverá ser titular. Não haverá transmissão de TV da Band.

A partida vale mais do que 3 pontos: é também a oportunidade de o time vencer a segunda no ano e afastar a desconfiança do torcedor. O Norusca também vivencia um momento de mudanças em seu departamento de futebol, com as saídas do executivo de futebol André Figueiredo, do coordenador de futebol Deda e também do auxiliar técnico da casa Pereira.

O Noroeste, sob comando do jovem técnico Henrique Barcellos e do experiente auxiliar bauruense Vaguinho, é o vice-lanterna, na 4.ª colocação, com 2 pontos conquistados em quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. A equipe bauruense vem de um revés doloroso fora de casa, por 1 a 0, com gol no final do duelo diante do Velo Clube. O Maricá vem de derrota e é o atual 3.º colocado, com 7 pontos. O Tsunami fluminense venceu dois dos seus quatro jogos, empatou um e perdeu um, justamente o último jogo, por 1 a 0, contra o XV de Piracicaba.