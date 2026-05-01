Pressionado pela tabela e com a sua classificação ameaçada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste volta a campo neste sábado (2), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, para um duelo inédito em sua história, diante do Maricá, equipe do Estado do Rio de Janeiro que disputa a Segunda Divisão do Carioca. A novidade no elenco noroestino é o retorno do atacante Pedro Felipe, que estava lesionado e deverá ser titular. Não haverá transmissão de TV da Band.
A partida vale mais do que 3 pontos: é também a oportunidade de o time vencer a segunda no ano e afastar a desconfiança do torcedor. O Norusca também vivencia um momento de mudanças em seu departamento de futebol, com as saídas do executivo de futebol André Figueiredo, do coordenador de futebol Deda e também do auxiliar técnico da casa Pereira.
O Noroeste, sob comando do jovem técnico Henrique Barcellos e do experiente auxiliar bauruense Vaguinho, é o vice-lanterna, na 4.ª colocação, com 2 pontos conquistados em quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. A equipe bauruense vem de um revés doloroso fora de casa, por 1 a 0, com gol no final do duelo diante do Velo Clube. O Maricá vem de derrota e é o atual 3.º colocado, com 7 pontos. O Tsunami fluminense venceu dois dos seus quatro jogos, empatou um e perdeu um, justamente o último jogo, por 1 a 0, contra o XV de Piracicaba.
Lei do ex? O torcedor alvirrubro espera que não, já que do lado adversário estará o ex-camisa 10 do time, o meia Isael Barbosa, que fez parte da vitoriosa campanha do acesso da Série A2 do Paulista para a elite do Paulistão. Só a vitória interessa, e a presença da torcida nas arquibancadas será fundamental.
A equipe fez um treino recreativo aberto para a torcida no feriaod desta sexta-feira (1).
INGRESSOS POR R$ 20
Em parceria com a Unimed Bauru, o clube irá repetir a ação promocional, disponibilizando ingressos com valor reduzido de R$ 20 para arquibancada. "Além dos ingressos com preço reduzido (eram R$ 80), a ação ganha um significado ainda mais especial por celebrar o Dia das Mães. Como forma de homenagem, todas as mulheres terão entrada gratuita, assim como crianças de até 12 anos, ampliando o acesso e incentivando a presença das famílias no estádio", disse o clube por meio de nota.
Os ingressos promocionais estarão disponíveis em quantidade limitada e poderão ser adquiridos de forma online, pelo site oficial de vendas, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Euletério, 4-10, na Vila Pacífico, em horário comercial.
O Noroeste também está promovendo uma ação especial voltada aos seus sócios-torcedores. Serão sorteados 5 sócios no dia 30 de abril para assistir à partida do dia 2 de maio diretamente do camarote, cada um com direito a um acompanhante. Todos os sócios com plano ativo até o dia 30 estarão automaticamente participando do sorteio, inclusive aqueles que aderirem ao programa nos próximos dias.