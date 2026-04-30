A região de Bauru acompanha o movimento de crescimento do emprego no setor supermercadista paulista em 2026. Em fevereiro, a regional registrou saldo positivo de 203 vagas formais. O número representa um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da APAS - Associação Paulista de Supermercados, com base no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho está alinhado ao cenário estadual, que mantém trajetória de expansão no emprego formal e acompanha o ambiente positivo do mercado de trabalho no País. No histórico recente, o setor supermercadista paulista tem apresentado desempenho acima da média nacional, como observado em 2025, quando registrou crescimento de 3,7% no número de empregos, frente a 2,71% no Brasil.

Assim como no restante do estado, a regional de Bauru reflete a dinâmica de um setor intensivo em contratações e com papel relevante na inclusão no mercado de trabalho. Hoje, são 1.005 estabelecimentos em 58 municípios, totalizando mais de 30 mil empregados formais. E o setor segue com vagas abertas: são mais de 1.3 mil em toda região.