Um homem de 43 anos, que estava internado desde terça-feira (28) na Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo, um hospital público de São Manuel (a 69 quilômetros de Bauru), morreu na madrugada desta quinta-feira (30) após cair da janela do quarto em que estava recebendo tratamento para complicações de tuberculose e HIV. O andar onde ocorreu a queda não foi divulgado, possivelmente tendo sido o 3.º, e consta no boletim de ocorrência que a vítima, identificada como Angelo Otavio Costa, por motivos ainda a serem esclarecidos, teria tentado deixar a unidade de saúde, mas acabou sofrendo a queda.

Conforme consta do histórico policial, o paciente estava bastante debilitado. Trabalhadores do hospital informaram que sentiram falta de Angelo, que deveria estar em seu quarto, e iniciaram as buscas, até que o localizaram caído na área externa, em direção à janela do quarto. Eles informaram também que, ao perceberem o paciente caído, conferiram seu pulso, que estava fraco, mas depois a pulsação parou completamente. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para o local e expediu requisição para Angelo ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo, localizada em São Manuel, é uma instituição filantrópica hospitalar que atende a região, incluindo Areiópolis e Pratânia. A entidade atua como hospital geral, muitas vezes referida como Santa Casa de São Manuel.