Depois da chuva de 13 milímetros na madrugada desta quinta-feira (30), a previsão é de um feriado de Primeiro de Maio, Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1), de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em Bauru e região. Os dados são do Centro de Meteorologia (IPMet). O instituto aponta que as temperaturas ficarão mais frescas entre a noite e o início da manhã, com elevação à tarde.

Essa condição climática deve se repetir no sábado (2). O IPMet acrescenta que, no domingo (3), uma frente fria desloca-se pelo litoral paulista, causando o aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, mas não na região de Bauru, onde não deve ocorrer chuva. Na retaguarda deste sistema, a entrada de um centro de alta pressão declinará levemente as temperaturas no início da semana.