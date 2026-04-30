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MAIS FRESCO

Vai chover em Bauru no feriado? Confira a previsão do tempo

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Céu nublado na região do Higienópolis nesta quinta (30), em Bauru
Céu nublado na região do Higienópolis nesta quinta (30), em Bauru

Depois da chuva de 13 milímetros na madrugada desta quinta-feira (30), a previsão é de um feriado de Primeiro de Maio, Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1), de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em Bauru e região. Os dados são do Centro de Meteorologia (IPMet). O instituto aponta que as temperaturas ficarão mais frescas entre a noite e o início da manhã, com elevação à tarde.

Essa condição climática deve se repetir no sábado (2). O IPMet acrescenta que, no domingo (3), uma frente fria desloca-se pelo litoral paulista, causando o aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, mas não na região de Bauru, onde não deve ocorrer chuva. Na retaguarda deste sistema, a entrada de um centro de alta pressão declinará levemente as temperaturas no início da semana.

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