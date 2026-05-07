No último recesso escolar, cerca de 14 escolas municipais tiveram algum tipo de depredação ou furto, causando prejuízos aos cofres públicos. Entre elas estão a Emef Maria Chaparro Costa (Santa Edwirges), a Emef Cônego Aníbal Difrância (Parque São Geraldo), recordista com quatro furtos, a Emef Lydia Alexandrina Nava Cury, conhecida como NER (Núcleo Educacional Reconhecido/Residencial) (Núcleo Geisel), Emei Madre Teresa de Calcutá (Bauru 22), Emei Prof. Horácio Gonçalves Paula (Vila Tecnológica), Emei Antonio Guedes de Azevedo (Vila Popular), Emei Abigail Flora Horta (Jardim Panorama), Emei Sebastião Paiva (Vila Universitária) e Emei Leila Berriel Aidar (Vila Seabra).

A Prefeitura de Bauru tenta desde 2024, ainda sem sucesso, tornar realidade o compromisso de dar maior segurança aos prédios públicos da cidade, através de videomonitoramento, entre outras medidas. O governo informa que pretende adquirir, por meio de licitação, cerca de 4 mil câmeras para serem instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo as escolas municipais

No dia 6 de novembro de 2024, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) participou da abertura do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista e anunciou na oportunidade a previsão de instalação de mais de 4 mil câmeras de monitoramento em prédios públicos e vias nos anos seguintes em Bauru. Desde então, já se passaram 17 meses. No dia 3 de julho de 2025, a Prefeitura de Bauru cancelou o processo de licitação que contrataria uma empresa para atuar com vigilância patrimonial e eletrônica em prédios públicos do município.