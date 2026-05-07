No último recesso escolar, cerca de 14 escolas municipais tiveram algum tipo de depredação ou furto, causando prejuízos aos cofres públicos. Entre elas estão a Emef Maria Chaparro Costa (Santa Edwirges), a Emef Cônego Aníbal Difrância (Parque São Geraldo), recordista com quatro furtos, a Emef Lydia Alexandrina Nava Cury, conhecida como NER (Núcleo Educacional Reconhecido/Residencial) (Núcleo Geisel), Emei Madre Teresa de Calcutá (Bauru 22), Emei Prof. Horácio Gonçalves Paula (Vila Tecnológica), Emei Antonio Guedes de Azevedo (Vila Popular), Emei Abigail Flora Horta (Jardim Panorama), Emei Sebastião Paiva (Vila Universitária) e Emei Leila Berriel Aidar (Vila Seabra).
A Prefeitura de Bauru tenta desde 2024, ainda sem sucesso, tornar realidade o compromisso de dar maior segurança aos prédios públicos da cidade, através de videomonitoramento, entre outras medidas. O governo informa que pretende adquirir, por meio de licitação, cerca de 4 mil câmeras para serem instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo as escolas municipais
No dia 6 de novembro de 2024, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) participou da abertura do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista e anunciou na oportunidade a previsão de instalação de mais de 4 mil câmeras de monitoramento em prédios públicos e vias nos anos seguintes em Bauru. Desde então, já se passaram 17 meses. No dia 3 de julho de 2025, a Prefeitura de Bauru cancelou o processo de licitação que contrataria uma empresa para atuar com vigilância patrimonial e eletrônica em prédios públicos do município.
“O projeto não foi anulado, ele apenas foi adiado. A gente retoma essa contratação ainda neste segundo semestre (de 2025)”, disse Suéllen em entrevista, logo a seguir. No entanto, a aquisição não avançou. O custo do videomonitoramento dos prédios municipais, em média, segundo a própria prefeita, considerando a manutenção, é de R$ 1,5 milhão por mês. Em abril dest ano, o JCNET voltou a perguntar sobre o videomonitoramento e a prefeitura informou que o processo ainda está em fase de abertura de licitação.
POSICIONAMENTO
A Prefeitura de Bauru informa que vem intensificando as ações de segurança nos prédios públicos, incluindo as unidades escolares, por meio de um conjunto de medidas integradas com as forças de segurança do município. Confira o texto na íntegra:
“Em reunião recente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, foram discutidas estratégias específicas para coibir furtos e atos de vandalismo, com reforço na atuação preventiva e investigativa, especialmente em períodos de recesso escolar. No que diz respeito ao videomonitoramento, o município está em fase de abertura de licitação para a contratação de cerca de 4 mil câmeras, que serão instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo escolas municipais. A iniciativa faz parte de um plano amplo de modernização da segurança, que permitirá maior capacidade de vigilância, inibição de crimes e apoio às forças policiais.
Paralelamente, a prefeitura já iniciou a instalação de sistemas de alarme em 27 unidades escolares. Os trabalhos começaram recentemente e a previsão é de que sejam concluídos em até oito semanas, ampliando a proteção patrimonial principalmente no período noturno e em dias sem atividades.Além disso, o município estuda a implantação da Guarda Municipal, com projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, o que deverá fortalecer ainda mais a segurança preventiva em prédios públicos no médio prazo.
Outras medidas também estão em andamento, como a revisão da legislação relacionada a ferros-velhos — visando dificultar a receptação de materiais furtados — e a reativação de um Comitê de Segurança, com participação das forças policiais e de diferentes setores da sociedade, para definição contínua de estratégias de enfrentamento à criminalidade.A Prefeitura de Bauru ressalta que todas as ocorrências são acompanhadas em conjunto com as autoridades policiais e que segue atuando de forma firme e planejada para reduzir os índices de furtos e garantir mais segurança à comunidade escolar”, finaliza a nota.