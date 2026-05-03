Bauru fechou o primeiro trimestre de 2026 com oito mortes em decorrência de acidentes de trânsito na cidade, mais do que o dobro dos três óbitos registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com números levantados pelo JCNET junto à Emdurb. Essas ocorrências são apenas do perímetro urbano, sem levar em consideração as estradas e rodovias estaduais. Destas oito vítimas fatais, seis são homens e duas são mulheres.

Entre 1.º de janeiro e 31 de março de 2026, houve um total de 516 colisões entre veículos em Bauru, sendo 277 deles com vítimas. Os dados também apontam 17 atropelamentos. No primeiro trimestre de 2025, foram 481 acidentes, sendo 240 deles com vítimas. Os números também mostram 27 atropelamentos nos três primeiros meses e um total de 118 no ano todo. Três pessoas perderam a vida no trânsito no primeiro trimestre e 20 no ano inteiro.

Em 2024, janeiro, fevereiro e março somaram 546 acidentes, 262 deles com vítimas. Foram 31 pessoas atropeladas neste período. Já com relação ao número de óbitos no trânsito, foram oito entre janeiro e março e 24 no ano todo. Neste final de semana, a edição impressa do Jornal da Cidade trouxe reportagens especiais sobre a situação atual do trânsito bauruense.