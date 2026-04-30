Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil optou por uma redução cirúrgica na taxa Selic, de 14,75% para 14,50% ao ano. Embora o movimento de 0,25 ponto percentual pareça tímido à primeira vista, ele carrega o peso de uma decisão estratégica em um cenário global de nervos à flor da pele, especialmente com a manutenção dos juros americanos no patamar de 3,5% a 3,75%.
O recado do Banco Central é claro: o combate à inflação continua sendo a prioridade absoluta. Ao optar por um corte "homeopático", a autoridade monetária sinaliza que, embora a pressão sobre os preços esteja cedendo, o fantasma da carestia ainda ronda a economia brasileira. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, embora levemente reduzido, permanece elevado o suficiente para evitar uma fuga em massa de capitais, protegendo o real de uma desvalorização que poderia realimentar a inflação via importações.
Para o rentista, o cenário é de ajuste. A era dos ganhos extraordinários e sem risco com a Selic próxima de 15% começa a dar sinais de fadiga. Ainda que o rendimento real do Brasil continue entre os maiores do mundo, o investidor é agora empurrado a buscar maior diversificação, o que, em última análise, pode oxigenar o mercado de capitais.
Na outra ponta, os tomadores de recursos — tanto pessoas físicas quanto jurídicas — recebem a notícia com um otimismo moderado. Para as empresas, o custo do capital de giro e do investimento de longo prazo cai na margem, mas ainda permanece em níveis proibitivos para muitos modelos de negócio. No varejo, setor que vive da antecipação do consumo, qualquer alívio nos juros é uma lufada de esperança para destravar o consumo de bens duráveis, severamente castigado nos últimos meses.
A construção civil, motor da geração de empregos e sensível ao crédito imobiliário de longo prazo, deve sentir o reflexo de forma gradual. O corte de hoje não resolve o déficit habitacional, mas interrompe a espiral de encarecimento das parcelas, permitindo que novas famílias voltem a planejar a compra da casa própria.
Contudo, a grande sombra que paira sobre este artigo é a inadimplência. Com juros ainda em dois dígitos elevados, o orçamento das famílias e o fluxo de caixa das pequenas empresas continuam no limite. A redução da Selic precisa chegar rapidamente à ponta final do crédito bancário para evitar que o ciclo de calotes se aprofunde. Sem um alívio real no custo do cheque especial e do cartão de crédito, o crescimento sustentável continuará sendo uma miragem no horizonte.
O Banco Central agiu com a prudência que o momento exige. O desafio agora é garantir que esse movimento não seja um voo de galinha, mas o início de uma trajetória de normalização que permita ao Brasil crescer sem descuidar do poder de compra da moeda.