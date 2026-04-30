Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil optou por uma redução cirúrgica na taxa Selic, de 14,75% para 14,50% ao ano. Embora o movimento de 0,25 ponto percentual pareça tímido à primeira vista, ele carrega o peso de uma decisão estratégica em um cenário global de nervos à flor da pele, especialmente com a manutenção dos juros americanos no patamar de 3,5% a 3,75%.

O recado do Banco Central é claro: o combate à inflação continua sendo a prioridade absoluta. Ao optar por um corte "homeopático", a autoridade monetária sinaliza que, embora a pressão sobre os preços esteja cedendo, o fantasma da carestia ainda ronda a economia brasileira. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, embora levemente reduzido, permanece elevado o suficiente para evitar uma fuga em massa de capitais, protegendo o real de uma desvalorização que poderia realimentar a inflação via importações.

Para o rentista, o cenário é de ajuste. A era dos ganhos extraordinários e sem risco com a Selic próxima de 15% começa a dar sinais de fadiga. Ainda que o rendimento real do Brasil continue entre os maiores do mundo, o investidor é agora empurrado a buscar maior diversificação, o que, em última análise, pode oxigenar o mercado de capitais.