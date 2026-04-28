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FORA DAS RUAS

Disque Denúncia ajuda Baep a prender assaltante em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Viatura do Baep na sede do Batalhão de Bauru
Viatura do Baep na sede do Batalhão de Bauru

Com o auxílio de um telefonema para o Disque Denúncia, equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, em Bauru, nesta segunda-feira (27), no Hospital Manoel de Abreu, na Vila Rocha, um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

Segundo consta do histórico policial, havia contra ele um mandado de prisão em aberto. A equipe se deslocou até a unidade de saúde e, durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do pedido de prisão. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve sua prisão ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia é feito pelo telefone 181. Trata-se de um serviço telefônico gratuito e anônimo para reportar crimes, atividades suspeitas e foragidos sem a necessidade de se identificar. Diferentemente do 190, voltado para emergências, ele é utilizado para investigações e ações de inteligência, garantindo sigilo absoluto ao cidadão.

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