A indústria alimentícia alemã Haribo está fechando as portas em Bauru, onde atua há dez anos, mas não tinha a mesma produção significativa desde 2025. Com o fechamento, 154 funcionários serão demitidos, apurou o JCNET junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região. Os trabalhadores já foram comunicados sobre a decisão. A unidade já chegou a empregar 350 funcionários diretamente em Bauru, variando conforme as fases de expansão. A presença da multinacional atraía outros investimentos para Bauru, fortalecendo o setor de indústrias de transformação na região.

Em nota, o sindicato dos trabalhadores informou que foi oficialmente comunicado pela empresa acerca do encerramento das atividades da unidade da Haribo Bauru. “A partir deste momento, a entidade sindical dará início às negociações visando à construção de um plano de benefícios complementar, a ser acrescido ao pagamento de todas as verbas rescisórias devidas aos trabalhadores, com o objetivo de assegurar melhores condições neste processo”, diz a nota.

O Sindicato acrescenta que lamenta profundamente essa decisão da empresa, considerando os impactos sociais e econômicos negativos que o encerramento das atividades provoca, especialmente pelo aumento do desemprego em Bauru e região. “Reafirmamos, ainda, o compromisso da entidade em atuar com firmeza na defesa dos direitos dos trabalhadores, buscando garantir que nenhum empregado seja ainda mais prejudicado neste momento já tão difícil”, finaliza a nota da entidade.