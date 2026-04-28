A indústria alimentícia alemã Haribo está fechando as portas em Bauru, onde atua há dez anos, mas não tinha a mesma produção significativa desde 2025. Com o fechamento, 154 funcionários serão demitidos, apurou o JCNET junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região. Os trabalhadores já foram comunicados sobre a decisão. A unidade já chegou a empregar 350 funcionários diretamente em Bauru, variando conforme as fases de expansão. A presença da multinacional atraía outros investimentos para Bauru, fortalecendo o setor de indústrias de transformação na região.
Em nota, o sindicato dos trabalhadores informou que foi oficialmente comunicado pela empresa acerca do encerramento das atividades da unidade da Haribo Bauru. “A partir deste momento, a entidade sindical dará início às negociações visando à construção de um plano de benefícios complementar, a ser acrescido ao pagamento de todas as verbas rescisórias devidas aos trabalhadores, com o objetivo de assegurar melhores condições neste processo”, diz a nota.
O Sindicato acrescenta que lamenta profundamente essa decisão da empresa, considerando os impactos sociais e econômicos negativos que o encerramento das atividades provoca, especialmente pelo aumento do desemprego em Bauru e região. “Reafirmamos, ainda, o compromisso da entidade em atuar com firmeza na defesa dos direitos dos trabalhadores, buscando garantir que nenhum empregado seja ainda mais prejudicado neste momento já tão difícil”, finaliza a nota da entidade.
NOTA DA EMPRESA
A Haribo confirma que iniciou um processo de encerramento de suas operações fabris no Brasil, impactando cerca de 150 colaboradores em Bauru. A decisão é definitiva e será conduzida de forma responsável, com respeito às pessoas e em conformidade com a legislação. "A fábrica seguirá operando até julho, conforme cronograma, e a empresa manterá o atendimento ao mercado por meio de estoque e planejamento comercial. A Haribo reforça seu interesse no mercado brasileiro e confirma que continuará atuando no Brasil. A companhia realizará mudanças em sua operação, e atualizações serão comunicadas oportunamente", diz a nota.
A HARIBO
Localizada no Distrito Industrial 1, a unidade da Haribo em Bauru é um marco histórico para a multinacional alemã, sendo a primeira e única fábrica do grupo instalada fora da Europa. Inaugurada em 2016, ela consolidou a cidade como o centro estratégico da marca para as Américas. É especializada em balas de gelatina, marshmallows e a linha Balla Sticks (regaliz). Além de abastecer 100% do mercado brasileiro, a fábrica exporta produtos para os Estados Unidos. A planta foi projetada para expansão contínua, com planos recentes de ampliação para dobrar sua presença no Brasil.
A Haribo Bauru utilizava maquinário europeu de alta tecnologia para manter o padrão global de qualidade.