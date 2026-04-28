O que parecia ser apenas a entrega de uma compra pela Internet terminou com prisão e a descoberta de um novo e sofisticado golpe em Bauru. Um homem de 39 anos que se passava por entregador de uma plataforma e compra online foi contido pela própria vítima, um jovem de 21 anos, após levantar suspeitas ao pedir reconhecimento facial pelo celular. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (27), no Núcleo Habitacional Edson Francisco da Silva, o Bauru 16, e mobilizou vizinhos e a Polícia Militar.

O próprio indiciado confessou aos policiais, informalmente, que este procedimento é usado por uma quadrilha da qual ele faz parte para obter a leitura do rosto, acessar contas e aplicativos e, depois, efetuar transações financeiras ilegais, sem o conhecimento das vítimas.

Segundo o registro policial, o suspeito foi até uma casa do bairro com um pacote, identificado depois como um ventilador. Ele se apresentou como entregador, mas a plataforma digital de compras não utiliza reconhecimento facial de clientes para liberar entregas. O sistema oficial funciona por meio de códigos e senhas quando trata-se de itens de alto valor. Foi justamente isso que chamou a atenção do jovem. O homem detido foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.