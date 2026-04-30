O alerta de especialistas para fraudes com inteligência artificial e os desafios da perícia digital, nos faz parar em um ponto que pouca gente enxerga. Basicamente, todo mundo corre atrás da tecnologia nova, ou seja, o algoritmo que detecta, o modelo preditivo que antecipa, mas esquece uma camada mais chata, que é a estrutura dos dados e do processo antes de qualquer automação.

Na rotina operacional aqui na Digisac, a gente vê um padrão claro. Muita empresa chega com o discurso de que quer IA para “evitar fraudes” ou “qualificar atendimento”. Só que quando a gente abre o capô, o que encontra é base de dados fragmentada, fluxos de aprovação que dependem de e-mail pessoal, e zero rastreabilidade sobre quem fez o quê na conversa.

É curioso observar que, nesse cenário, a própria ferramenta de IA vira um risco. Porque se a operação já tem falhas na origem, o algoritmo só vai acelerar o erro. Ou pior: vai criar um ruído tão grande que ninguém consegue distinguir o que é fraude do que é só desorganização.