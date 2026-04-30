Fim de linha para a temporada 2025/2026 do Bauru Basket. Na noite desta quarta-feira (29), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Paulistano por 71 x 62, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, pelo jogo 4 das oitavas de final do NBB Caixa.

Com o resultado, a equipe da capital fecha a série em 3 x 1 e avança às quartas de final. O duelo será o clássico dos Jardins contra o Pinheiros, que eliminou o Rio Claro por 3 x 0.

O jogo