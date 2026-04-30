Fim de linha para a temporada 2025/2026 do Bauru Basket. Na noite desta quarta-feira (29), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Paulistano por 71 x 62, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, pelo jogo 4 das oitavas de final do NBB Caixa.
Com o resultado, a equipe da capital fecha a série em 3 x 1 e avança às quartas de final. O duelo será o clássico dos Jardins contra o Pinheiros, que eliminou o Rio Claro por 3 x 0.
O jogo
Desfalcado do ala e capitão Alex Garcia (lesão na panturrilha) e do ala-pivô Gemerson Barbosa (lesão no adutor), o Dragão encontrou dificuldades diante de um adversário consistente. O duelo foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim, com forte imposição defensiva de ambos os lados.
Inicialmente, o Bauru teve dificuldades nas finalizações de longa distância e buscou alternativas no jogo interno. Com o passar do tempo, ajustou o aproveitamento e conseguiu se manter próximo no placar.
Nos minutos finais, porém, o Paulistano manteve a intensidade, ampliou a vantagem e confirmou a classificação.
Destaques
Pelo lado do Paulistano, os principais pontuadores foram o pivô Lucas Siewert, com 14 pontos, e o ala Edson Tovar, com 13. Já pelo Bauru Basket, Dontrell Brite anotou 13 pontos, enquanto Materan contribuiu com 11.
Análise
Para o técnico Paulo Jaú, a equipe teve méritos ao longo da temporada, mesmo diante das adversidades enfrentadas.
“O nosso planejamento era seguir adiante, e acredito que tínhamos condições para isso. Enfrentamos muitos problemas no início da temporada, fizemos ajustes importantes ao longo do caminho e evoluímos no segundo turno. Nos playoffs, voltamos a lidar com dificuldades, principalmente por conta das lesões. Ainda assim, prefiro destacar a entrega do grupo. Nunca faltaram luta e dedicação. Fomos até o nosso limite. Também é importante parabenizar o Paulistano pela série que fez e pelo trabalho do Demétrius. E, principalmente, agradecer ao nosso torcedor, que esteve ao nosso lado o tempo todo, com apoio, incentivo e muito amor”, avaliou o treinador.
Temporada 2026/2027
A diretoria do Bauru Basket agora volta suas atenções para o planejamento da próxima temporada, que envolve a captação de patrocinadores e a montagem do elenco. Já no mês de junho, terá início a disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), competição sub-22 que reúne jovens talentos de todo o país. O time adulto retorna às quadras em agosto, para a disputa do Campeonato Paulista.