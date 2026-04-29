Jaú - A Caçambaria Espaço Arte inaugura neste sábado (2), às 17h, dois novos espaços do projeto Universo Jacarandá: o Cinema na Laje e o Estúdio de Gravação e Ensaio “Wilson Moraes”. O encontro será aberto à comunidade e acontece na sede da Caçambaria, localizada na rua Tenente Lopes, nº 1569, na Vila Nova, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).
A inauguração marca um novo momento para a cultura local, com ambientes criados para fortalecer a produção artística, a experimentação, o encontro entre artistas e público e a democratização do acesso à cultura no interior paulista.
O Universo Jacarandá é um projeto de modernização e manutenção de espaço cultural da Caçambaria, realizado por meio do PROAC/PNAB – Edital nº 38, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura/Governo Federal.
A proposta amplia a atuação da Caçambaria como território de criação, convivência e formação cultural. O Estúdio de Gravação e Ensaio “Wilson Moraes” integra uma ação de mapeamento musical voltada a músicos, cantores, compositores, instrumentistas e bandas de Jaú e região.
A iniciativa prevê estúdio de ensaio, gravação profissional, festival de música autoral e produção de uma coletânea com 20 faixas selecionadas, além de 560 horas gratuitas de estúdio para pessoas de baixa renda.
Segundo a gestora e idealizadora do projeto, Carolina Panini, a proposta é criar oportunidades reais para artistas que ainda não tiveram acesso à estrutura profissional.
"Queremos fortalecer a cena musical de Jaú, especialmente os artistas que ainda não tiveram muitas oportunidades. Muitas vezes existe talento, mas falta estrutura. O Universo Jacarandá vem para preencher essa lacuna", explica.
O estúdio contará com a direção musical de Carlão Francisquini, músico, compositor, arranjador e produtor com mais de cinco décadas de trajetória na música regional e brasileira. Sua presença no projeto representa qualificação técnica, memória artística e compromisso com a formação de novas gerações.
Já o Cinema na Laje nasce como espaço de exibição, convivência e formação de público, ampliando o acesso ao audiovisual em um ambiente afetivo, comunitário e aberto à experimentação cultural.
A programação de inauguração contará com apresentação dos novos espaços, do Coral Jacarandá e de Lê Ferreira e Carlão Francisquini, conexão entre artistas, público e território, além de bate-papo com Alessandro Azevedo, ator, palhaço, diretor e coordenador do Ministério da Cultura no Estado de São Paulo.
Serviço
Inauguração do Universo Jacarandá
Cinema na Laje e Estúdio de Gravação e Ensaio “Wilson Moraes”
Data: 2 de maio de 2026
Horário: 17h
Local: Caçambaria Espaço Arte
Endereço: rua Tenente Lopes, nº 1569, Vila Nova, Jaú
Entrada: aberta à comunidade
Realização: Caçambaria Espaço Arte e Universo Jacarandá