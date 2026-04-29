Jaú - A Caçambaria Espaço Arte inaugura neste sábado (2), às 17h, dois novos espaços do projeto Universo Jacarandá: o Cinema na Laje e o Estúdio de Gravação e Ensaio “Wilson Moraes”. O encontro será aberto à comunidade e acontece na sede da Caçambaria, localizada na rua Tenente Lopes, nº 1569, na Vila Nova, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

A inauguração marca um novo momento para a cultura local, com ambientes criados para fortalecer a produção artística, a experimentação, o encontro entre artistas e público e a democratização do acesso à cultura no interior paulista.

O Universo Jacarandá é um projeto de modernização e manutenção de espaço cultural da Caçambaria, realizado por meio do PROAC/PNAB – Edital nº 38, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura/Governo Federal.