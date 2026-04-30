As rodovias que cortam a região de Bauru e o Centro expandido paulista devem registrar intenso movimento durante esta sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, entre esta quinta-feira (30) e domingo (3). Somadas, as estimativas das concessionárias apontam para a circulação de mais de 2,7 milhão de veículos nas principais vias, com maior concentração nos períodos de saída e retorno do feriado.
A Cart Concessionária de Rodovias prevê que cerca de 460 mil veículos devem circular pelas rodovias administradas pela concessionária do trecho que vai de Bauru a Presidente Epitácio. Esse volume representa um aumento em torno de 4% em comparação ao movimento habitual. Segundo a empresa, os horários de maior tráfego na saída do feriado serão na quinta-feira, das 16h às 20h, e na sexta-feira, das 6h às 11h. No retorno, o fluxo mais pesado é esperado no domingo, entre 14h e 20h.
Já nas 12 rodovias administradas pela Eixo SP, que também responsável pela Bauru-Jaú, a previsão é de aproximadamente 950 mil veículos entre a tarde de quinta-feira e a noite de domingo, volume 18% superior ao registrado em dias normais. A previsão para a rodovia entre Bauru e Jaú é de 125 mil veículos.
A Rodovias do Tietê, responsável pelo corredor Leste (sentido Bauru-SP) da Marechal Rondon, prevê a passagem de 455 mil veículos entre quinta-feira e domingo. O maior fluxo deve ser registrado na Rondon, no trecho entre Tietê e Bauru, com expectativa de 242 mil veículos. Na região de Botucatu, a Rodovia Professor João Hipólito Martins (Castelinho) deverá receber cerca de 78 mil veículos no mesmo período.
E ainda na Rondon, a concessionária ViaRondon, responsável pelo corredor Oeste (sentido Bauru-Araçatuba) estima movimento também intenso: 930 mil veículos devem circular pela rodovia entre os dias 30 de abril e 3 de maio.
As concessionárias recomendam que os motoristas programem a viagem para evitar os horários de pico, priorizando períodos alternativos. Além disso, orientam a realização de revisão preventiva do veículo, com checagem de pneus, freios, óleo, água e sistema elétrico, além da conferência da documentação do carro e do condutor.
Outro alerta é para a adoção de medidas básicas de segurança, como o uso obrigatório do cinto de segurança por todos os ocupantes, respeito aos limites de velocidade, manutenção de distância segura entre os veículos e atenção redobrada em trechos urbanos e áreas com circulação de pedestres. Também é fundamental evitar dirigir com sono ou sob efeito de álcool, reforçam as concessionárias.
Todas as Concessionárias vão posicionar guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos para garantir a agilidade em casos de socorros médicos e mecânicos.
Os motoristas podem entrar em contato com as concessionárias pelo números:
Rodovias do Tietê - 0800-770-3322. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas;
ViaRondon - WhatsApp (14) 99874-9424 ou 0800 72 99 300;
Eixo SP - 0800 170 8998 (também é Whatsapp) ou via aplicativo da Eixo SP;
Cart - os serviços emergenciais pode ser feito pelo telefone 0800 773 0090, que é um canal de atendimento gratuito e disponível 24 horas por dia.