As rodovias que cortam a região de Bauru e o Centro expandido paulista devem registrar intenso movimento durante esta sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, entre esta quinta-feira (30) e domingo (3). Somadas, as estimativas das concessionárias apontam para a circulação de mais de 2,7 milhão de veículos nas principais vias, com maior concentração nos períodos de saída e retorno do feriado.

A Cart Concessionária de Rodovias prevê que cerca de 460 mil veículos devem circular pelas rodovias administradas pela concessionária do trecho que vai de Bauru a Presidente Epitácio. Esse volume representa um aumento em torno de 4% em comparação ao movimento habitual. Segundo a empresa, os horários de maior tráfego na saída do feriado serão na quinta-feira, das 16h às 20h, e na sexta-feira, das 6h às 11h. No retorno, o fluxo mais pesado é esperado no domingo, entre 14h e 20h.

Já nas 12 rodovias administradas pela Eixo SP, que também responsável pela Bauru-Jaú, a previsão é de aproximadamente 950 mil veículos entre a tarde de quinta-feira e a noite de domingo, volume 18% superior ao registrado em dias normais. A previsão para a rodovia entre Bauru e Jaú é de 125 mil veículos.