A Paróquia Santa Clara de Assis realiza, entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a 2ª edição da Festa do Milho, na rua Sargento Manoel Faria Inojosa, 11-65, no Jardim Nova Esperança, em Bauru. O evento terá música ao vivo, pratos típicos à base de milho e show de prêmios, com programação voltada à integração da comunidade.

Na sexta-feira (1º) e no sábado (2), a festa começa a partir das 19h. Já no domingo (3), o destaque é o “Show do Milhão”, com início às 14h e premiações como smart TV, smartphone, panela elétrica, robô de limpeza e R$ 2 mil em dinheiro, informa o padre Gabriel Fantinati.

De acordo com ele, a edição deste ano contará com um espaço ampliado, onde futuramente será construído o salão paroquial, com capacidade estimada para cerca de mil pessoas. Aproximadamente 200 voluntários participam da organização do evento.