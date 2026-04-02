A Paróquia Santa Clara de Assis realiza, entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a 2ª edição da Festa do Milho, na rua Sargento Manoel Faria Inojosa, 11-65, no Jardim Nova Esperança, em Bauru. O evento terá música ao vivo, pratos típicos à base de milho e show de prêmios, com programação voltada à integração da comunidade.
Na sexta-feira (1º) e no sábado (2), a festa começa a partir das 19h. Já no domingo (3), o destaque é o “Show do Milhão”, com início às 14h e premiações como smart TV, smartphone, panela elétrica, robô de limpeza e R$ 2 mil em dinheiro, informa o padre Gabriel Fantinati.
De acordo com ele, a edição deste ano contará com um espaço ampliado, onde futuramente será construído o salão paroquial, com capacidade estimada para cerca de mil pessoas. Aproximadamente 200 voluntários participam da organização do evento.
Segundo o padre, o principal objetivo da festa é promover a convivência e fortalecer os laços entre os moradores. “É um momento de comunhão e fraternidade, tanto entre as comunidades paroquiais quanto com toda a população de Bauru. O destaque são os pratos à base de milho, ligados às tradições familiares”, explica.
Entre as opções da praça de alimentação estarão pamonha doce e salgada, curau, milho cozido e bolinho de milho. Como novidades, o público poderá experimentar pratos como chica doida (caldo de milho com bacon e calabresa), milho do amor, arroz doce de milho e crepe de milho com requeijão.
A renda arrecadada será destinada às comunidades da paróquia, incluindo ações de evangelização, projetos sociais e melhorias na estrutura da igreja, conclui o padre.
Serviço
A 2ª Festa do Milho da Paróquia Santa Clara de Assis será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio, na rua Sargento Manoel Faria Inojosa, 11-65, no Jardim Nova Esperança, em Bauru. Na sexta-feira (1º) e no sábado (2), a programação começa a partir das 19h. no domingo (3), o destaque é o “show do milhão”, a partir das 14h, com premiações como smart TV, smartphone, panela elétrica, robô de limpeza e R$ 2 mil em dinheiro.