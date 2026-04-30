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LIMPEZA URBANA

Lixo gera queixas no Centro de Bauru aos sábados

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Lixo espalhado pela rua Rio Branco
Lixo espalhado pela rua Rio Branco

Quem passa pelo Calçadão da Rua Batista de Carvalho, no centro de Bauru, aos sábados, após o fechamento do comércio, encontra sacos de lixo abertos e seu conteúdo espalhado pelas calçadas. A cena “comum” se repete pelas ruas transversais. Nas fotos enviadas por moradores da região central, é possível ver papéis e restos de alimentos espalhados pela Rua Rio Branco.

“Os comerciantes colocam o lixo na rua após o expediente; moradores de rua e animais vasculham e deixam tudo espalhado para ser coletado apenas na segunda-feira. A principal rua de comércio da cidade fica um horror”, relatou uma moradora que não quis se identificar.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano (Emdurb), responsável pela coleta de lixo orgânico na cidade, informou, por meio de nota, que a coleta no centro, aos sábados, ocorre às 18h, “justamente para dar tempo de os comerciantes colocarem o lixo e ele ser recolhido”. O setor de limpeza pública ainda informou que está alinhando uma estratégia para amenizar a situação no local.

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