A Araci Cultura Indígena promove, nos dias 8 e 9 de maio, a 6ª Semana Indígena – Festa do Mel em sua sede, na Vila Independência, em Bauru, com entrada gratuita e aberta ao público.

A festa contará com apresentação de dança tradicional da cultura Terena, oficina de cerâmica ancestral com Irineu Nje’a Terena, roda de conversa com lideranças indígenas (cacica Suiyãne, da Aldeia Urbana Cacique Tibúrcio Talihu de Bauru, cacique Chicão Terena, da Aldeia Kopenoti e do advogado Ricardo Sobrinho) e venda de artesanato indígena do coletivo de mulheres ceramistas da aldeia Kopenoti. Para a oficina, que acontecerá nos dois dias, é necessária a realização de inscrição pelo WhatsApp (14) 99606-3747, com Ivone Vito.

O povo Terena celebrava a Festa do Mel que reunia toda a comunidade em celebrações que envolviam cantos, danças, esportes e beberagens sagradas, um momento de reafirmação cultural e espiritual. É um festival religioso ligado ao ciclo agrícola. Além de celebrar, o evento busca fortalecer o diálogo entre culturas indígenas e não indígenas, ampliando o acesso à diversidade cultural e promovendo reflexões sobre memória, identidade e protagonismo indígena na sociedade atual. De acordo com os organizadores, a realização da Semana Indígena no mês de maio é para romper com a ideia de que o mês de abril é o único momento que se fala da questão indígena.