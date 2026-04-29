O Noroeste informa que preparou uma iniciativa especial para marcar um momento de virada na temporada e convocar a torcida noroestina a jogar junto, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão em mais um compromisso decisivo pela competição nacional (Brasileiro Série D). Em parceria com a Unimed Bauru, o clube irá repetir a ação promocional, disponibilizando ingressos com valor reduzido (R$ 20,00), sendo que a diferença será subsidiada pela patrocinadora.

A partida será diante do Maricá (RJ), válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e acontece neste sábado, 2 de maio, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho. O confronto ganha contornos de final antecipada, em que cada lance será determinante, e o apoio vindo das arquibancadas pode fazer a diferença. Além dos ingressos com preço reduzido, a ação ganha um significado ainda mais especial por celebrar o Dia das Mães. Como forma de homenagem, todas as mulheres terão entrada gratuita, assim como crianças de até 12 anos, ampliando o acesso e incentivando a presença das famílias no estádio.

Mais do que uma promoção, a iniciativa reforça o compromisso conjunto entre o clube e seu patrocinador em valorizar o torcedor e transformar o Alfredo de Castilho em um ambiente pulsante, onde a energia da arquibancada empurra o time do início ao fim em busca da vitória. Os ingressos promocionais estarão disponíveis em quantidade limitada e poderão ser adquiridos de forma online, pelo site oficial de vendas, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Euletério, 4-10, na Vila Pacífico, em horário comercial.