O Noroeste informa que preparou uma iniciativa especial para marcar um momento de virada na temporada e convocar a torcida noroestina a jogar junto, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão em mais um compromisso decisivo pela competição nacional (Brasileiro Série D). Em parceria com a Unimed Bauru, o clube irá repetir a ação promocional, disponibilizando ingressos com valor reduzido (R$ 20,00), sendo que a diferença será subsidiada pela patrocinadora.
A partida será diante do Maricá (RJ), válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e acontece neste sábado, 2 de maio, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho. O confronto ganha contornos de final antecipada, em que cada lance será determinante, e o apoio vindo das arquibancadas pode fazer a diferença. Além dos ingressos com preço reduzido, a ação ganha um significado ainda mais especial por celebrar o Dia das Mães. Como forma de homenagem, todas as mulheres terão entrada gratuita, assim como crianças de até 12 anos, ampliando o acesso e incentivando a presença das famílias no estádio.
Mais do que uma promoção, a iniciativa reforça o compromisso conjunto entre o clube e seu patrocinador em valorizar o torcedor e transformar o Alfredo de Castilho em um ambiente pulsante, onde a energia da arquibancada empurra o time do início ao fim em busca da vitória. Os ingressos promocionais estarão disponíveis em quantidade limitada e poderão ser adquiridos de forma online, pelo site oficial de vendas, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Euletério, 4-10, na Vila Pacífico, em horário comercial.
Campanha Sócio-Norusca
O Noroeste também está promovendo uma ação especial voltada aos seus sócios-torcedores. Serão sorteados 5 sócios no dia 30 de abril para assistir à partida do dia 2 de maio diretamente do camarote, cada um com direito a um acompanhante. Todos os sócios com plano ativo até o dia 30 estarão automaticamente participando do sorteio, inclusive aqueles que aderirem ao programa nos próximos dias.
A diretoria convoca a torcida noroestina para comparecer em peso, fazer o estádio vibrar e ser o combustível que o time precisa dentro de campo. A hora é de união, entrega e arquibancada pulsando junto com o Noroeste.