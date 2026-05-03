O ex-deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), esteve em Bauru na última terça-feira (28). Defende, entre outras medidas, a regulamentação do trabalho por aplicativos e da economia informal. Ele disputará novamente uma vaga na Câmara dos Deputados, destacando que sua decisão é movida por “vocação” e pelo compromisso com pautas históricas, como direitos trabalhistas, combate à discriminação e defesa do meio ambiente.

Durante entrevista ao JCNET, Vicentinho afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória política, marcada pela apresentação de mais de 200 projetos de lei e pela atuação em diferentes frentes sociais. Segundo ele, sua atuação é baseada em quatro eixos principais: defesa dos trabalhadores formais e informais, combate a preconceitos, preservação ambiental e promoção da cultura da paz. “Tenho missões a cumprir, não tenho negócio a fazer. Meu mandato sempre foi pautado por compromisso com a sociedade”, declarou.

O ex-parlamentar também destacou o modelo participativo de seu mandato, afirmando que a destinação de emendas parlamentares é feita de forma transparente, com a participação de um conselho formado por representantes da sociedade. Recursos destinados a cidades como Bauru e região, segundo ele, seguem esse critério coletivo.