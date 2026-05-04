04 de maio de 2026
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NA REGIÃO

Carro capota e atinge poste na vicinal Jaú-Potunduva


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: site Tem Coisas que só Acontecem em Jaú
Carro ficou destruído.
Carro ficou destruído.

Um acidente foi registrado na noite deste domingo (26) na vicinal que liga Jaú ao distrito de Potunduva. Um veículo GM/Prisma perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando, mobilizando equipes de resgate.

De acordo com informações preliminares, o automóvel seguia no sentido Potunduva quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor teria perdido o controle da direção. O carro avançou sobre o barranco às margens da via, capotou diversas vezes e, na sequência, colidiu contra um poste. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído. Equipes de resgate foram acionadas e atenderam a ocorrência no local.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas. As primeiras informações indicam que, apesar da gravidade aparente do acidente, não houve feridos em estado grave. O caso segue em atualização e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento. As informações são do site Tem Coisas que só Acontecem em Jaú.

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