Um acidente foi registrado na noite deste domingo (26) na vicinal que liga Jaú ao distrito de Potunduva. Um veículo GM/Prisma perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando, mobilizando equipes de resgate.

De acordo com informações preliminares, o automóvel seguia no sentido Potunduva quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor teria perdido o controle da direção. O carro avançou sobre o barranco às margens da via, capotou diversas vezes e, na sequência, colidiu contra um poste. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído. Equipes de resgate foram acionadas e atenderam a ocorrência no local.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas. As primeiras informações indicam que, apesar da gravidade aparente do acidente, não houve feridos em estado grave. O caso segue em atualização e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento. As informações são do site Tem Coisas que só Acontecem em Jaú.