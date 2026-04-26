Um acidente envolvendo um motociclista mobilizou equipes de resgate na tarde deste domingo (26), por volta das 16h30, no quarteirão 1 da avenida Marcos de Paula Raphael, no bairro Mary Dota, em Bauru. De acordo com informações apuradas no local, a vítima, um homem, foi encontrada caída ao solo e apresentava estado de saúde considerado grave.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda na via, realizando procedimentos de estabilização.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.