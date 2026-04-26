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EM INVESTIGAÇÃO

Motociclista fica ferido em acidente grave no Mary Dota em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Bruno Freitas/JC
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda na via
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda na via

Um acidente envolvendo um motociclista mobilizou equipes de resgate na tarde deste domingo (26), por volta das 16h30, no quarteirão 1 da avenida Marcos de Paula Raphael, no bairro Mary Dota, em Bauru. De acordo com informações apuradas no local, a vítima, um homem, foi encontrada caída ao solo e apresentava estado de saúde considerado grave.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda na via, realizando procedimentos de estabilização.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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