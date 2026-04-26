O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, manifestou profunda insatisfação com a ausência de medidas concretas para o setor agropecuário por parte do Governo Federal durante a cerimônia de abertura da Agrishow 2026, neste domingo (26), em Ribeirão Preto. Em pronunciamento oficial, Meirelles definiu a data como o "dia do não anúncio".

De acordo com o presidente da Federação, o setor produtivo compareceu à feira com a expectativa de soluções imediatas e estruturantes. No entanto, o que se ouviu dos representantes do Governo Federal foi, mais uma vez, um conjunto de intenções e promessas já conhecidas, sem prazos ou mecanismos de execução claros.

"Hoje foi o dia do não anúncio. Quando todo o setor produtivo esperava a consolidação de medidas efetivas, os representantes do governo federal vieram, mais uma vez, com promessas para renegociação de dívidas, seguro rural e crédito mais justo e acessível ao produtor rural. O produtor não precisa de mais promessas; precisa de ações efetivas que tragam segurança jurídica para quem faz do Brasil o verdadeiro protagonista da segurança alimentar", afirmou Tirso Meirelles.