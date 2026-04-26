Um homem de 29 anos foi preso na manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito com vítima grave na avenida Alonso Campoi Padilha, no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru. De acordo com a Polícia Civil, ele dirigia sob efeito de álcool e sem possuir habilitação.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor também precisou de atendimento médico após ser agredido por populares, revoltados com a situação.
A vítima, uma mulher de 49 anos, foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro Central do Hospital de Base de Bauru, com suspeita de politraumatismo.
Ainda conforme os policiais, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como alteração da capacidade psicomotora. No interior do veículo, um VW Gol, foram encontradas latas de cerveja. O próprio condutor teria admitido que ingeriu bebida alcoólica e que não trafegava em baixa velocidade no momento do acidente.
Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, segundo o documento policial. Além disso, foi constatado que não possuía carteira de habilitação e que o veículo apresentava pneus em condições inadequadas, sendo recolhido administrativamente.
Após atendimento médico, o homem permaneceu sob cuidados no hospital e não havia sido apresentado imediatamente ao plantão policial até o momento do registro da ocorrência. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante pela ausência de habilitação.
A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.