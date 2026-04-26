Um homem de 29 anos foi preso na manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito com vítima grave na avenida Alonso Campoi Padilha, no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru. De acordo com a Polícia Civil, ele dirigia sob efeito de álcool e sem possuir habilitação.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor também precisou de atendimento médico após ser agredido por populares, revoltados com a situação.

A vítima, uma mulher de 49 anos, foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro Central do Hospital de Base de Bauru, com suspeita de politraumatismo.