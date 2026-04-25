Uma motocicleta furtada na madrugada de terça-feira (21), em frente a um bar na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, foi localizada pela Polícia Militar (PM) no dia seguinte e devolvida ao proprietário.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o veículo, uma Honda Pop 100 preta, estava estacionado em frente ao estabelecimento quando foi levado. A vítima relatou que trabalhava no local e, ao sair por volta da 1h, percebeu o furto. Imagens de câmera de segurança mostram um homem magro, alto, vestindo bermuda, chinelo, jaqueta cinza e camiseta branca, que pegou o capacete da moto e fugiu empurrando o veículo, segundo o registro.
A motocicleta foi encontrada na noite de quarta-feira (22), por volta das 21h, no Parque Jardim Europa. Segundo a PM, a equipe foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após informações sobre o paradeiro do veículo.
No local, os policiais localizaram a moto próxima a uma área de mata, junto com o capacete, enquanto a chave foi encontrada nas proximidades.
A vítima foi acionada e compareceu ao local, onde teve o veículo restituído após a confirmação da propriedade. Ainda conforme o documento policial, um vídeo do momento do furto foi apresentado à polícia e anexado ao boletim.
Até o momento, o autor do crime não foi identificado, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, informa o BO.