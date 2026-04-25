Morreu neste sábado (25) o empresário bauruense Munir Zugaib, de 85 anos, figura conhecida no setor de transporte de cargas de Bauru. Segundo anúncio da família, o velório será realizado hoje, às 20h, no Salão Nobre do Centro Velatório Terra Branca, e o sepultamento ocorrerá neste domingo (26), às 16h, no Cemitério da Saudade. Zugaib atuou por muitos anos como presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Bauru e Região (Sindbru), sendo também 1º delegado da federação patronal do setor.

Ao longo de sua carreira, Zugaib foi sócio-administrador de diversas empresas locais. Registros públicos apontam que ele participava como sócio em pelo menos cinco empresas no Brasil, principalmente no transporte rodoviário de cargas. Entre elas estão a Zuga Transportes Rodoviários LTDA – sediada em Bauru – e a DZ – Derivados de Petróleo LTDA (Posto 6), nas quais constava como sócio administrador. Essas companhias têm Bauru como sede e operam em setores ligados ao transporte e combustíveis, refletindo o foco do grupo empresarial de Zugaib.

Além da atuação no transporte, Zugaib era membro de uma tradicional família de empresários de Bauru. Foi co-proprietário do histórico Hotel Cariani, imóvel tombado pelo município e situado na Praça Machado de Mello, no centro da cidade. Esse patrimônio cultural reflete a longa presença da família Zugaib no comércio local. Segundo a nota de falecimento divulgada, Munir Zugaib deixa “boas lembranças no coração de quem teve o privilégio de conviver” e seus exemplos permanecerão vivos para inspirar a todos. A família ressalta também que “sua luz continuará iluminando” quantos o conheceram, encerrando o comunicado fúnebre. Teve ativa participação no Clube Monte Líbano, de Bauru.