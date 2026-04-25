Agudos - A Polícia Civil de Agudos (13 quilômetros de Bauru) identificou o homem encontrado morto, no último domingo (19), em avançado estado de decomposição, às margens da linha férrea, nas proximidades da quadra 1 da rua Leônidas dos Santos, no Jardim Vienense. Investigações apontaram que ele foi vítima de um homicídio e, nesta sexta-feira (24), o suspeito foi preso e o pedaço de madeira usado nas agressões foi localizado e apreendido.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por volta das 12h20 de domingo, populares avistaram o corpo em uma área de mata de difícil acesso e acionaram a Polícia Militar (PM). A Polícia Científica fez perícia, o corpo passou por exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita.
Na segunda-feira (20), a vítima foi reconhecida por familiares como sendo Joel Alves dos Santos, 53 anos. Investigações realizadas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Agudos, sob o comando do delegado Jader Biazon, apontaram que o homem havia sido vítima de um homicídio.
Após diligências, segundo a polícia, R.J.R., de 30 anos, que vive em situação de rua e é apontado como o autor do crime, foi identificado e localizado. Conduzido à delegacia, ele confessou ter matado Joel após um desentendimento, com detalhes que coincidem com as provas que já haviam sido coletadas nas apurações. De acordo com o delegado, a localização do autor foi facilitada pelo fato de ele estar com dois cães pertencentes à vítima.
Segundo o suspeito, um galho de árvore foi usado para agredir a vítima no rosto e no tórax. Policiais civis fizeram buscas no local do homicídio e, com ajuda de R.J.R., encontraram o pedaço de madeira, com marcas de sangue, que foi apreendido e encaminhado para perícia. O suspeito teve a prisão temporária decretada a pedido do delegado e responderá por homicídio qualificado. Ele foi levado à Cadeia de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia.