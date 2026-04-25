A Polícia Civil de Pirajuí cumpriu nesta sexta-feira (24) mandado de prisão temporária contra um investigado por homicídio no caso do grave acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Hilário Spuri Jorge, em Reginópolis, na véspera de Natal de 2025. A tragédia resultou na morte de cinco integrantes de uma mesma família. Entre as vítimas estava Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, professora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Iacanga. Além da educadora, também morreram no acidente o casal Luís Carlos de Souza Pinheiro e Paula Daniela Martins, além dos filhos Luís Otávio, de 12 anos, e Felipe, de apenas 4 anos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Pirajuí, o suspeito é apontado como motorista de uma BMW que teria colidido na traseira do veículo onde estavam as vítimas. Com o impacto, o automóvel atingido explodiu e pegou fogo. Morreram no local um casal, duas crianças e outra familiar que também ocupava o carro. O caso causou forte comoção na região pela violência da ocorrência e pelo número de vítimas da mesma família.

A prisão temporária foi decretada pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária, sediada em Bauru. Segundo a Polícia Civil, a medida tem como objetivo garantir o aprofundamento das investigações sobre o crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado passou por exame cautelar, teve assegurados seus direitos legais e foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.