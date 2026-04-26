O Esporte Clube Noroeste anunciou oficialmente o encerramento dos ciclos de Wellington Nobre de Morais, o Deda, que exercia a função de coordenador de futebol, e de Edson Luiz Martins dos Santos, o Pereira, auxiliar técnico da casa. Ídolo da torcida alvirrubra, Deda construiu trajetória marcante no clube dentro e fora de campo. Como jogador, destacou-se principalmente nas temporadas de 2006 e 2007, participando de campanhas históricas no Campeonato Paulista, entre elas a quarta colocação em 2006, o vice-campeonato do Interior em 2007 e o sétimo lugar no Paulistão A1.

Após retornar em 2017 para disputar a Copa Paulista, encerrou a carreira como atleta e assumiu funções administrativas. Inicialmente gerente de futebol, passou a coordenador da área após a transformação do clube em SAF, em 2024. Nos bastidores, participou diretamente das recentes conquistas do Noroeste, como o título da Série A3 e o acesso à A2 em 2022, além do acesso à elite estadual em 2024, quando o time terminou como vice-campeão da A2.

Pereira também teve papel importante na retomada esportiva do clube. Contratado em 2021 como jogador, tornou-se referência no meio-campo e participou das campanhas de crescimento da equipe nas temporadas seguintes, incluindo o título da A3 em 2022 e o vice-campeonato da A2 em 2024. Em 2025, após encerrar a carreira como atleta, assumiu o cargo de auxiliar técnico. Em nota, o Noroeste agradeceu aos dois profissionais pelos serviços prestados e destacou o legado de dedicação, profissionalismo e conquistas deixado por ambos durante o processo de reconstrução recente do clube.