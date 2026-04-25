O Noroeste perdeu para o Velo Clube na tarde/noite deste sábado (25) por 1 a 0 e segue sem vencer no Brasileiro Série D. O jogo foi na cidade de Rio Claro. Com o resultado, a equipe bauruense segue na quinta colocação no Grupo 14, com dois pontos, frutos de dois empates e duas derrotas. Apenas quatro equipes se classificam, mas ainda faltam seis jogos na fase de classificação. O gol do Velo foi de Jhoninha.
O Noroeste jogou melhor do que nos outros jogos, perdeu chances claríssimas, mas levou um gol aos 40 minutos do segundo tempo e não conseguiu reagir. Na posse de bola, tudo igual: 50% para cada time. O Velo teve 10 escanteios contra 6 do Norusca. A equipe da casa chutou 6 vezes ao gol e o Noroeste, 2 vezes.
Nesta semana, o jovem treinador Henrique Barcellos e o experiente auxiliar Vaguinho assumiram a equipe. No último duelo entre as duas equipes, o Alvirrubro venceu em casa por 2 a 0, com gols do zagueiro Ronaldo Alves, ainda no elenco atual, e do ídolo Carlão, que está hoje no Novorizontino.
O Noroeste volta a campo no próximo sábado (2 de maio), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, contra o Maricá (RJ).