A Polícia Militar de Bauru, por meio da 1.ª Companhia de Trânsito do 4.º Batalhão de Caçadores, passou a realizar com frequência, em pontos estratégicos da cidade, a Operação Direção Segura e Silenciosa, que visa coibir irregularidades no trânsito, principalmente o uso indevido de escapamentos proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesta sexta-feira (24), o JCNET acompanhou este procedimento na quadra 5 da avenida Nações Unidas, sob o viaduto da antiga Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). O trabalho também acontece simultaneamente, com outras equipes da PM, na avenida Nuno de Assis.

De acordo com o 1.º tenente Fabio Lima Félix, subcomandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, o foco está na redução da poluição sonora e também na promoção da segurança no trânsito. Ele acrescenta que, além dos escapamentos, os policiais militares também verificam a habilitação do condutor, o documento do veículo e as condições de segurança da motocicleta, como os pneus, por exemplo, além de checarem se o condutor e o garupa possuem mandado de prisão expedido pela Justiça.

Foram realizadas no período da manhã diversas multas de trânsito e a apreensão de quatro motos.