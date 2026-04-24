Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade boliviana, além de um quarto homem, este brasileiro e morador de Bauru, foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (23), em uma casa no Jardim Pousada da Boa Esperança 2, em Bauru. Com eles, foram apreendidas porções grandes e pequenas de crack, totalizando aproximadamente três quilos da droga, além de fios e cabos de cobre furtados.

Segundo a corporação, ao ser abordado no portão do imóvel, o morador quebrou o celular no joelho, chegando a bateria do aparelho a pegar fogo. Em seguida, passou a oferecer resistência, empregando força contra os policiais e tentando evitar ser contido e revistado, sendo necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo. Os policiais então ingressaram no imóvel, localizando na sala o trio de nacionalidade estrangeira e o material ilícito. De acordo com a Polícia Civil, a mulher indiciada está grávida.

Todos foram conduzidos ao Setor de Investigações Gerais (SIG), onde tiveram as prisões em flagrante ratificadas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ao dono do imóvel também foi imputado o crime de resistência. A Polícia Civil também tenta contato com o Consulado Boliviano em São Paulo.