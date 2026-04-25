As doenças nos maxilares seriam diagnosticadas precocemente, ou até evitadas, se todos os profissionais adotassem o protocolo se obter imagens radiográficas e ou tomográficas antes de qualquer tratamento, mesmo que afetasse apenas o esmalte ou tecidos moles.

Doenças ósseas, cistos, neoplasias odontogênicas, tumores ósseos benignos e malignos, assim como dentes não irrompidos e alterações do desenvolvimento seriam diagnosticadas antes. Antigamente se tinha medo das radiações que seríamos expostos, mas hoje os aparelhos, acessórios e técnicas reduziram-nas, otimizando as imagens e não expondo o paciente aos seus efeitos negativos significantes.

Alguns não pedem, talvez porque a maioria das faculdades de odontologia não tenha um parque tecnológico para se obter estas imagens, mas mesmo assim, elas poderiam ser solicitadas para ser realizadas em clínicas de documentação fora das escolas. Na maioria das faculdades de medicina, assim como de fisioterapia, enfermagem e outras também não se tem todos os aparelhos necessários para se exercer as profissões, mas o treinamento se faz externamente.