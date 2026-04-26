O Inca (Instituto Nacional de Câncer) anunciou o início de um estudo de dois anos para avaliar a implementação de um programa de rastreamento do câncer de pulmão no SUS (Sistema Único de Saúde). O tumor de pulmão, traqueia e brônquios é a principal causa de morte por câncer no Brasil, mas pode ser menos letal quando detectado precocemente.

A pesquisa, conduzida pelo Inca com apoio da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e patrocínio da farmacêutica AstraZeneca, deve começar o recrutamento de participantes ainda no primeiro semestre deste ano. Serão pelo menos 397 pessoas da capital carioca que estão cadastrados no Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde, ação que oferece tratamento gratuito na Atenção Primária à Saúde.

Os voluntários devem ter entre 50 e 80 anos, serem fumantes ou ex-fumantes (que tenham parado nos últimos 15 anos) e apresentar consumo diário de 20 cigarros ou mais, sem diagnóstico prévio ou sintomas da doença, como tosse com sangue ou falta de ar.