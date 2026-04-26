Um novo estudo, feito por pesquisadores da Universidade da Austrália do Sul, mostra que a atividade física é 1,5 vez mais eficaz do que psicoterapia ou medicamentos no combate à depressão. Publicada no "British Journal of Sports Medicine", a revisão mostrou que intervenções de exercícios de até 12 semanas foram as mais eficazes na redução dos sintomas de saúde mental, incluindo alívio de ansiedade e angústia, destacando a velocidade com que a atividade física pode fazer uma mudança.

"Nossa revisão mostra que as intervenções de atividade física podem reduzir significativamente os sintomas de depressão e ansiedade em todas as populações clínicas, com alguns grupos mostrando sinais ainda maiores de melhora", disse o pesquisador líder da UniSA, Ben Singh.

Os maiores benefícios foram observados entre pessoas com depressão, mulheres grávidas e no pós-parto, indivíduos saudáveis e pessoas diagnosticadas com HIV ou doença renal.