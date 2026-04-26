O mercado de veículos usados e seminovos segue aquecido no Brasil. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostram que o setor segue em trajetória ascendente.

Em fevereiro o segmento registrou a venda de 1.363.383 unidades, uma alta de 1,7% em relação a janeiro. Em 2025, o crescimento foi de 17,3% e esse bom desempenho consolida um início de ano promissor.

Com essa alta no volume de vendas, saber se o preço pedido por um seminovo está, de fato, justo virou um dos maiores desafios para o consumidor.