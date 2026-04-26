A Proeste Nissan apresentou ao mercado de Bauru e região, em dezembro de 2025, o novo Nissan Kait, SUV compacto que chega para reforçar a atuação da marca Nissan em um dos segmentos mais competitivos do país.

Produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), o modelo estreia como sucessor do Kicks Play e passa a ocupar a posição de SUV de entrada da marca.

O lançamento faz parte da estratégia da montadora de ampliar sua presença no Brasil e na América Latina, com previsão de exportação para outros mercados.