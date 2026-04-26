A Proeste Nissan apresentou ao mercado de Bauru e região, em dezembro de 2025, o novo Nissan Kait, SUV compacto que chega para reforçar a atuação da marca Nissan em um dos segmentos mais competitivos do país.
Produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), o modelo estreia como sucessor do Kicks Play e passa a ocupar a posição de SUV de entrada da marca.
O lançamento faz parte da estratégia da montadora de ampliar sua presença no Brasil e na América Latina, com previsão de exportação para outros mercados.
Com design atualizado e proposta urbana, o Kait mantém a base consagrada da linha Kicks, mas incorpora melhorias em acabamento, tecnologia e segurança. O modelo é equipado com motor 1.6 flex de até 113 cv, associado ao câmbio automático CVT, conjunto que prioriza eficiência energética, baixo custo de manutenção e conforto na condução.
Ele chega ao mercado em quatro versões - Active, Sense Plus, Advance Plus e Exclusive, com preço competitivo e opções para clientes com carteira PCD, taxistas e para empresas com CNPJ. Ele se posiciona como uma opção vantajosa o segmento de SUVs compactos de entrada.
Entre os destaques, o modelo oferece recursos como central multimídia com integração a smartphones, pacote de assistências à condução em versões superiores e soluções de conectividade voltadas ao uso cotidiano. O porta-malas de 432 litros e as dimensões ampliadas reforçam a proposta de versatilidade para uso urbano e familiar.
Com o lançamento, a Nissan reforça sua estratégia de investimento no mercado nacional e amplia seu portfólio de utilitários esportivos, apostando em um modelo que combina custo-benefício, confiabilidade mecânica e atualização visual.
SERVIÇO
Proeste Nissan
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