Doenças silenciosas, altamente contagiosas e, em alguns casos, fatais, ainda fazem parte da realidade de muitos gatos especialmente quando a vacinação não está em dia.

A boa notícia é que grande parte dessas ameaças pode ser evitada com um protocolo simples e acessível de vacinação para esses felinos, o que torna de extrema importância que os tutores conheçam essas obrigações e os momentos certos para aplicá-las.

Apesar do calendário vacinal costumar ser seguido em filhotes, há ainda uma crença muito popular de que essas doses continuam a valer durante toda a vida dos pets, o que não é verdade.