Em “Louis Theroux: Por Dentro da Machosfera” (Netflix, 2026), a internet é apresentada menos como praça pública do que como algum tipo de academia de afetos feridos: diante da câmera, influenciadores, às vezes com traumáticas histórias de vida, transformam insegurança em pose de força.

O documentário mostra que o que se vende ali é, para além de simploriamente uma ideia de homem, uma licença para converter frustração privada em lucrativa — e ideológica — superioridade pública. Esse ponto é inquietante. Essa “machosfera” fala ininterruptamente de força e até de coragem, enquanto parece viver de fragilidades e imaturidades ainda mal elaboradas.

Sua crença é simples: quando o mundo não me reconhece de modo espetacular, o problema é o mundo: a igualdade, a escola, a crítica, a opinião alheia, algum “ismo” dos outros, as mulheres.