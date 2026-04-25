Tem um projeto de lei em discussão que quer trazer de volta algo que muita gente nem percebeu quando perdeu: o nome do estado, do município e até a bandeira nas placas dos veículos.
E aqui vale separar bem as coisas.
A mudança que tirou essas informações não foi estética. O Brasil adotou o padrão Mercosul para padronizar o sistema com outros países, ampliar as combinações de placas e, principalmente, dificultar fraudes. Entraram QR Code, mais letras, integração com bancos de dados.
Do ponto de vista técnico, faz sentido é mais moderno e atende melhor à lógica de fiscalização atual, que é digital.
Mas essa eficiência tem um efeito colateral óbvio: a placa deixou de comunicar alguma coisa para quem está olhando.
Hoje, você bate o olho e não sabe de onde vem o carro. Para descobrir, só consultando sistema. Ou seja, a informação ainda existe só saiu da vista de todo mundo.
É exatamente isso que o projeto tenta corrigir. A proposta é simples: recolocar o nome da cidade, do estado e a bandeira na placa, trazendo de volta uma identificação imediata. A justificativa oficial fala em facilitar abordagens e reconhecimento em casos de infração ou crime, sem depender de tecnologia na hora.
Funciona? Parcialmente.
Ajuda na leitura rápida?
Sim. Muda o jogo da segurança? Não muito, porque hoje tudo já depende de base de dados.
Então por que isso está sendo discutido?
Porque, além da parte técnica, existe uma perda prática no dia a dia que ninguém colocou em planilha: a perda de referência.
E é aí que entra uma memória que não é só minha é de muita gente que pegou estrada antes dessa mudança.
Quando eu era criança, viajar era também observar. Eu andava com meus pais num Ford Galaxie 500 branco, interior bordô, e inventava um jeito de passar o tempo: ficava lendo placas. Não era nostalgia, era ocupação mesmo. Eu contava quantas de São José do Rio Preto apareciam, quantas de Bauru, quantas de Santos. Tentava ler rápido antes do carro passar. Era quase automático.
Mas o que realmente quebrava a rotina eram as placas de longe. Amazonas. Rio Grande do Sul. Aquilo chamava atenção na hora. Você não precisava pensar você via.
E tinha também o detalhe curioso: os nomes. Urânia, por exemplo. Não precisava saber onde ficava pra marcar. Ou cidades como Não-Me-Toque, Anta Gorda, Feliz, Chupinguaia… eram nomes que grudavam. Sem esforço, você ia formando uma noção de país.
Isso acabou. Hoje, essa leitura simplesmente não existe mais. Não é porque as pessoas mudaram é porque a informação saiu da superfície. Tiraram da paisagem.
Então, no fundo, o projeto não está "resgatando nostalgia". Está recolocando uma informação básica no campo de visão.
Se isso é suficiente para justificar a mudança? Dá pra discutir. Tem custo, tem adaptação, tem impacto industrial.
Mas tem uma coisa objetiva: antes, qualquer pessoa identificava a origem de um carro em segundos. Hoje, não.
E talvez o ponto seja esse menos emoção, mais clareza. Porque, no fim, não era só uma brincadeira de criança no banco de trás de um Galaxie.
Era um tipo de leitura do Brasil que deixou de existir quando a placa deixou de dizer de onde vinha.