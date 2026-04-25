Tem um projeto de lei em discussão que quer trazer de volta algo que muita gente nem percebeu quando perdeu: o nome do estado, do município e até a bandeira nas placas dos veículos.

E aqui vale separar bem as coisas.

A mudança que tirou essas informações não foi estética. O Brasil adotou o padrão Mercosul para padronizar o sistema com outros países, ampliar as combinações de placas e, principalmente, dificultar fraudes. Entraram QR Code, mais letras, integração com bancos de dados.