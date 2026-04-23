O foco do incêndio que atingiu a loja Melissa, situada no piso 2 do centro de compras, na manhã desta quinta-feira (23), no Bauru Shopping, foi identificado por volta das 14h, segundo informações da Record Paulista, divulgadas pela jornalista Thaísa Barcellos. A previsão para reabertura do shopping é às 18h.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado no forro do estabelecimento, onde havia caixas de estoque na parte superior da loja. As equipes seguem atuando no local com o trabalho de contenção e resfriamento da área atingida.

Segundo a administração do Bauru Shopping, o incêndio começou antes do horário de abertura dos portões ao público em geral. O Corpo de Bombeiros permanece no local para evitar o surgimento de novos focos e avaliar possíveis riscos. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.