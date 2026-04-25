Reduzir a Igreja a um fenômeno recente não é apenas um erro histórico; é uma leitura pobre das Escrituras e da própria ação de Deus no tempo. Antes que Lutero ou Calvino surgissem, a Igreja já carregava séculos de testemunho, sofrimento, formulação doutrinária e avanço missionário. Ainda assim a sua origem não pode ser explicada apenas pela cronologia visível da história cristã. Quando a Bíblia é lida com atenção, percebe-se que a Igreja não começa simplesmente em Atos, mas aparece, em germe e promessa, desde os primeiros atos redentores de Deus. Ela não surge, de início, como instituição plenamente revelada, mas como povo chamado, preservado e reunido pelo Senhor ao longo das eras.

Por isso, Cristo não veio fundar uma religião sem raízes, como se a história anterior tivesse sido anulada. Nele, Deus levou à plenitude aquilo que já vinha desenhando desde o Éden por meio de promessas, alianças e figuras. A Igreja do Novo Testamento não é uma invenção desconectada do Antigo Testamento, mas a forma amadurecida e plenamente iluminada do povo da aliança. O que antes estava em sombra agora brilha em clareza; o que antes era promessa agora se revela em cumprimento; o que antes era preparação agora encontra, em Jesus, seu centro vivo, definitivo e glorioso.

Também por isso é equivocada a ideia de que a Igreja tenha nascido do fracasso emocional de discípulos desiludidos. Essa interpretação pode soar sofisticada em ambientes céticos, mas não resiste nem à história nem ao testemunho apostólico. A Igreja não nasceu do luto, mas da ressurreição. Os apóstolos não saíram pelo mundo tentando conservar a memória de um mestre morto, vencido; saíram anunciando, com coragem e convicção que Jesus Cristo venceu a morte. A cruz não foi o colapso de um plano, mas o lugar onde o pecado foi julgado no Cordeiro de Deus. E o domingo da ressurreição não foi simples consolo para corações abatidos, mas a proclamação pública de que o Crucificado vive, reina e triunfa. A Igreja nasceu porque o Rei ressuscitado a convocou.