Uma história marcada por paixões, segredos e surpresas volta a ganhar vida no palco do Teatro Municipal de Bauru neste sábado (25). A partir das 20h, o público poderá assistir gratuitamente à reapresentação do musical "A Maldição das Uvas de Salerno", obra original que mergulha nas origens de uma das figuras mais marcantes da história da cidade: Eny Cezarino, a cafetina mais famosa do Brasil.

Desenvolvida pelos alunos da primeira turma do curso de Teatro Musical da Divisão de Ensino às Artes, da Secretaria Municipal de Cultura, a montagem propõe uma viagem no tempo. Baseada no livro "Eny e o Grande Bordel Brasileiro", do jornalista Lucius de Mello, a narrativa reconstrói a trajetória dos antepassados de Eny até seu nascimento, em 1917, revelando as raízes de uma figura que se tornaria símbolo controverso e inesquecível de Bauru.

Mais do que um resgate histórico, o espetáculo aposta na força da arte para emocionar e provocar reflexão. No palco, 21 alunos dão vida a personagens envolvidos em uma trama permeada por inveja, traições e, sobretudo, amor.