Uma história marcada por paixões, segredos e surpresas volta a ganhar vida no palco do Teatro Municipal de Bauru neste sábado (25). A partir das 20h, o público poderá assistir gratuitamente à reapresentação do musical "A Maldição das Uvas de Salerno", obra original que mergulha nas origens de uma das figuras mais marcantes da história da cidade: Eny Cezarino, a cafetina mais famosa do Brasil.
Desenvolvida pelos alunos da primeira turma do curso de Teatro Musical da Divisão de Ensino às Artes, da Secretaria Municipal de Cultura, a montagem propõe uma viagem no tempo. Baseada no livro "Eny e o Grande Bordel Brasileiro", do jornalista Lucius de Mello, a narrativa reconstrói a trajetória dos antepassados de Eny até seu nascimento, em 1917, revelando as raízes de uma figura que se tornaria símbolo controverso e inesquecível de Bauru.
Mais do que um resgate histórico, o espetáculo aposta na força da arte para emocionar e provocar reflexão. No palco, 21 alunos dão vida a personagens envolvidos em uma trama permeada por inveja, traições e, sobretudo, amor.
"O espetáculo mergulha nas raízes dos antepassados de Eny, porque ela foi fruto de uma história cheia de reviravoltas. O público poderá acompanhar esse caminho instigante, que termina com um 'plot twist' emocionante e o nascimento de Eny", destaca a autora e diretora artística, Camila Pergentino.
A encenação ganha intensidade com as coreografias de Daniela Moretti e a direção musical de Misael Queiroz, que conduz a banda ao vivo responsável por entoar as nove canções do musical - sete delas autorais. A supervisão é de Thiago Neves.
Produzido em Bauru, o musical evidencia a potência da cena cultural local e reforça o papel da formação artística como instrumento de valorização da identidade regional. O projeto, inclusive, deve ter continuidade ainda neste ano, explorando a chegada de Eny à cidade e a construção de sua trajetória.
Com classificação indicativa a partir de 12 anos, a sessão é aberta ao público e não exige retirada prévia de ingressos - basta chegar com antecedência para garantir lugar. O Teatro Municipal fica na avenida Nações Unidas, 8-9.
SERVIÇO
O musical "A Maldição das Uvas de Salerno" será apresentado neste sábado (25), às 20h, no Teatro Municipal de Bauru, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9. A classificação indicativa é de 12 anos e a entrada é gratuita.