As igrejas Igreja Batista Betel e Igreja Batista do Estoril promovem, neste fim de semana (dias 25 e 26 de abril), uma programação especial. O destaque é a participação do grupo Vencedores por Cristo, referência nacional na música cristã.

As atividades começam no sábado (25), com um evento gratuito de louvor e adoração na Igreja Batista do Estoril, localizada na rua Virgílio Malta, no Jardim Estoril. A programação tem início às 14h, com um workshop voltado a músicos, cantores e integrantes de ministérios de louvor. À noite, às 19h, ocorre o culto principal, aberto ao público e a igrejas de Bauru e região.

Segundo o maestro Devanildo Balmant, o encontro busca promover mais do que música. "O objetivo é proclamar o evangelho, fortalecer a comunhão e incentivar a união entre as pessoas", afirma.