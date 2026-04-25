As igrejas Igreja Batista Betel e Igreja Batista do Estoril promovem, neste fim de semana (dias 25 e 26 de abril), uma programação especial. O destaque é a participação do grupo Vencedores por Cristo, referência nacional na música cristã.
As atividades começam no sábado (25), com um evento gratuito de louvor e adoração na Igreja Batista do Estoril, localizada na rua Virgílio Malta, no Jardim Estoril. A programação tem início às 14h, com um workshop voltado a músicos, cantores e integrantes de ministérios de louvor. À noite, às 19h, ocorre o culto principal, aberto ao público e a igrejas de Bauru e região.
Segundo o maestro Devanildo Balmant, o encontro busca promover mais do que música. "O objetivo é proclamar o evangelho, fortalecer a comunhão e incentivar a união entre as pessoas", afirma.
Para receber o público, o espaço conta com capacidade para cerca de mil pessoas sentadas, destaca o secretário executivo da Igreja Batista Betel, Sérgio Morais. Além disso, a rua em frente à igreja será interditada para a instalação de uma praça de alimentação com food trucks, criando um ambiente de convivência e integração.
A programação continua no domingo (26), com dois cultos comemorativos, às 9h30 e às 18h30, também com a participação do grupo. A entrada nos dois dias é gratuita e aberta à comunidade.
Sérgio enfatiza que a expectativa é de um evento marcante. "Será uma celebração especial, preparada para acolher toda a comunidade com alegria e união", pontua. Segundo ele, a ideia é reunir fiéis e moradores da cidade em um momento de celebração, música e espiritualidade, reforçando os laços comunitários.
O Vencedores por Cristo é um dos grupos mais tradicionais da música cristã no Brasil, com trajetória iniciada na década de 1960. Conhecido por sua proposta inovadora, o coletivo une música, teatro e mensagem religiosa, tendo papel importante na renovação da música evangélica no país. Ao longo dos anos, revelou diversos músicos, como João Alexandre, Jorge Camargo e Gerson Ortega, além de influenciar gerações dentro e fora das igrejas.
SERVIÇO
A programação acontece neste sábado (25), a partir das 14h, com workshop voltado a músicos e integrantes de ministérios de louvor, seguido de culto principal às 19h, e continua no domingo (26), com celebrações às 9h30 e às 18h30, na Igreja Batista do Estoril, localizada na Rua Virgílio Malta, no Jardim Estoril, em Bauru. A entrada é gratuita e aberta ao público.