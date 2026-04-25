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EM AGOSTO

Mangá de 'O Alquimista', romance de Paulo Coelho, chega ao Brasil

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A versão mangá de "O Alquimista", romance de Paulo Coelho, chegará ao Brasil em agosto. A adaptação chegou ao Japão em 2024 pela editora Kadokawa Masterpiece Comics e com reinterpretação de Tamaki Nakamura. Em volume único, a obra será publicada no Brasil pela JBC, selo da Companhia das Letras, no mês de aniversário do autor nacional.

"O Alquimista" acompanha Santiago, um jovem pastor que viaja ao Egito em busca de um tesouro antigo. Na jornada, ele conhece uma cigana, um autoproclamado rei e um alquimista, que o levam a questionar a sua própria vida. Um filme baseado na obra está em produção e pode ter como diretor, como havia anunciado a Variety, o diretor da série "Adolescência", Philip Barantini. O longa não tem previsão de estreia.

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