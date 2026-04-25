Bauru recebe neste domingo (26), uma programação cultural especial dentro da "6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo", promovida pelo Lions Clube Bauru Autismo. Entre as atrações ao público destacam-se os shows de Matheus Maia Duo e Raloz Jazz Trio, que prometem embalar a manhã com muita música e sensibilidade. A caminhada tem como objetivo promover a inclusão e ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo a comunidade em um momento de conscientização e convivência.

As apresentações serão na Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, com início às 9h30, com o show de Matheus Maia Duo, seguido pelo Raloz Jazz Trio, às 10h10. Os shows são gratuitos e voltados para toda a família. As apresentações têm financiamento do PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura); realização da C e P Produções, em parceria com a Secretaria de Cultura de Bauru; e conta com apoio cultural do Camjazz.

MATHEUS MAIA