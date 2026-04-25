Bauru recebe neste domingo (26), uma programação cultural especial dentro da "6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo", promovida pelo Lions Clube Bauru Autismo. Entre as atrações ao público destacam-se os shows de Matheus Maia Duo e Raloz Jazz Trio, que prometem embalar a manhã com muita música e sensibilidade. A caminhada tem como objetivo promover a inclusão e ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo a comunidade em um momento de conscientização e convivência.
As apresentações serão na Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, com início às 9h30, com o show de Matheus Maia Duo, seguido pelo Raloz Jazz Trio, às 10h10. Os shows são gratuitos e voltados para toda a família. As apresentações têm financiamento do PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura); realização da C e P Produções, em parceria com a Secretaria de Cultura de Bauru; e conta com apoio cultural do Camjazz.
MATHEUS MAIA
Saxofonista, flautista, compositor e arranjador, Matheus Maia integra, desde 2025, a Orquestra Jovem Tom Jobim como saxofonista tenor. Em 2022, atuou na Big Band do Conservatório de Tatuí, e no ano seguinte compôs a Banda da instituição. Em 2019, participou do Grupo de Referência Banda Sinfônica do Projeto Guri como saxofonista barítono. Também integrou a Banda Sinfônica Municipal de Bauru entre 2017 e 2019
RALOZ JAZZ TRIO
O trio é formado pelo lendário baterista bauruense Luiz Manaia, mais conhecido como "Ralinho", pelo pianista Roger Pereira e pelo baixista Fernando Lima. A formação é comandada pelo baterista bauruense Luiz Manaia, conhecido como "Ralinho", iniciou seus estudos musicais em 1979, sob orientação do professor e baterista Paulo Saca Cunha. Na década de 1980, integrou a banda Stillo A, consolidando sua trajetória nos palcos. Já nos anos 1990, especializou-se em jazz, passando a integrar a Bauru Jazz Band e a banda Sindicato do Jazz.
Desde então, dedica-se à pesquisa e execução do gênero em suas diversas vertentes, tornando-se uma referência regional no jazz. Um dos aspectos mais marcantes de sua trajetória é a adaptação de sua técnica na bateria, desenvolvida após a amputação da perna esquerda, fator que não apenas não limitou sua carreira, mas reforçou sua identidade artística.